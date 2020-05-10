التموين تعتزم زيادة السلع على البطاقات لأكثر من 100 نوع- مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 إلى مجلس النواب وذلك فيما يتعلق بعام "2020 – 2021" بعد التعديلات عليها نتيجة ظهور فيروس كورونا المستجد.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، توجيه استثمارات كلية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قدرها 9.76 مليار جنيه،وتمثل 1.3% من الاستثمارات الكلية في عام الخطة، وبنسبة انخفاض 27% عن استثمارات
القطاع في العام السابق والبالغة 13.3 مليار جنيه.
وتمثل الاستثمارات العامة البالغة 2.64 مليار جنيه نحو 27% من الاستثمارات الكلية لعام "2020 – 2021" مقابل 73% للاستثمارات الخاصة.
مستهدفات القطاع بخطة "2020 – 2021":
1- متابعة منظومة بيع الخبز المدعم في كافة محافظات الجمهورية.
2- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثرمن 100 سلعة.
3- الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية في التخزين والتسويق.
4- الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي.
5- تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والسوق الخارجي.
6- طرح أراضي المطور التجاري على المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجسيتية.
7- استكمال إنشاء وتجهيزمعامل فنية متخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت.
8- تطوير مكاتب التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
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