الأعلى للإعلام يحقق في اتهامات ضد قناتي "المحور" و"النهار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
تستمع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأحد، إلى أقوال محمود المملوك، رئيس مجلس إدارة وتحرير موقع "القاهرة 24" في الشكوى المقدمة ضده من جامعة القاهرة.
وناقشت لجنة الشكاوى في اجتماعها الأسبوع الماضي، شكوى مقدمة من جامعة القاهرة ضد موقع "القاهرة 24"، وقررت فتح تحقيق في الشكوى واستدعاء الممثل القانوني للموقع، بتهمة نشر أخبار غير دقيقة حول انتشار فيروس "كورونا" في مستشفيات جامعة القاهرة.
كما تستمع اللجنة إلى الممثل القانوني لقناة المحور، لاتهامها بمخالفة قرار المجلس حول البرامج المؤجرة، وعملية بيع الوقت.
وتواصل لجنة الشكاوى بحث كافة الشكاوى التي وردت إليها خلال الأيام الماضية.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح التحقيق في مخالفة قناة المحور لقرار المجلس الخاص بمنع بث البرامج المؤجرة، واستدعاء الممثل القانوني لقناة المحور في جلسة تحقيق غدًا في مقر المجلس.
وقرر المجلس أيضًا إلزام قناة النهار بحذف حلقة برنامج "البروفة" لاتهامه بالإساءة لذوي القدرات الخاصة من كافة المواقع الإلكترونية التابعة للقناة.
وتضمن القرار الاكتفاء بالاعتذار التي بثته القناة عن هذه "الجريمة"، والتنبيه عليها بعدم تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى باعتبارها تخالف المعايير الصادرة عن المجلس وقانون الإعاقة الذي أقره مجلس النواب.
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