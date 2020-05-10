مصر | نشرة "الخليج 365".. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة "الخليج 365".. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، حالة سيولة مرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

بينما ظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

في حين ظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

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وفي هذه الأثناء، شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية متحركة، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة.

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئي لكوبري أكتوبر في الاتجاهين، منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبري، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وفي سياق آخر، تقرر استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، هذا الأسبوع، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 الجاري حتى يوم الخميس الموافق 7 الجاري، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً، لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.

وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسي للتردد على وحدات المرور، وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.

ومن ناحية أخرى أشرف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين على القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة، في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 41 متهما من بينهم 40 إتجار، تعاطي، عُثر بحوزتهم على 1315 جرام حشيش، و425 قرصا مخدرا، و585 جرام استروكس، و234 جرام هيروين، و250 جرام بانجو، و65 جرام شادو، وجرام بودر.