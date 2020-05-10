شكرا لقرائتكم خبر عن هل توقفت حملات الإزالة بمحافظة الجيزة واكتفت بتخريب العقارات المخالفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة الأبراج المخالفة حيث أعلنت المحافظة أنها مستمرة في حملات الإزالات بالمخالفات حتى سطح الأرض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث استمرت الحملات خلال شهر رمضان .

وتستكمل أجهزة محافظة الجيزة إزالة 35 برجًا سكنيًا مخالف بعزبة الخلايفة بحى الوراق والمتعدية على حرم محور الضبعة، حيث تزيل أجهزة المحافظة العقارات المخالفة حتى سطح الأرض، تحت إشراف المهندس اشرف فرج الله رئيس حي الوراق .

وواصلت أجهزة حى الهرم تحت إشراف اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم استكمال الإزالة بقطعة 1026 شارع المريوطية ناصية شارع الزيات.

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وشرف الدكتور أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية على إزالة 4 أسوار بمنطقة حوض الحولتى بالوحدة المحلية بام خنان على مساحة 800 متر واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .

وبناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت قيادة اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين تم تنفيذ 8 حالات إزالة ووقف أعمال بناء مخالف بقرية سقارة إجمالى مساحة 4800 متر تقريبا أراضى زراعية خارج الحيز العمرانى .

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال إطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظًا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .