شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد معتدل شمالاً.. مائل للحرارة جنوباً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقس معتدل غائم جزئي على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحاً، لطيف غائم جزئي على السواحل الشمالية، مشمس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس .

ويشير الخبراء أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «29 – 17»، الإسكندرية «23– 17»، قنا «33- 19»، الأقصر «33 – 19»، أسوان «34 – 20» .

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