شكرا لقرائتكم خبر عن في مواجهة الحظر.. 100 برنامج تفاعلي لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ 100 برنامج تفاعلي «أون لاين» مع المواطنين لمواجهة الحظر وللتعويض عن قرار غلق مراكز وأندية الشباب والرياضة.

وقالت «الشريف» إنه يتم حاليا تنفيذ الأنشطة الرياضية والتثقيفية «أون لاين» بهدف رفع الروح المعنوية وشغل أوقات الفراغ وحث المواطنين على البقاء في منازلهم، مشيرة إلى أنه استمرارا لما بدأته المديرية من تقديم محتوى متنوع من أنشطه وزاره الشباب والرياضة ممثله في مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية يتم عرض برنامج يومى متكامل.

وكشفت عن وصول حجم المشاهدات منذ انطلاق الأنشطه التفاعلية على الموقع الرسمى للمديرية إلى ما يقرب من ٣٥٠ ألف مشاهدة، وبلغ إجمالى الأنشطة وورش العمل والتدريبات التي تم بثها على الموقع الرسمى في الأسبوع الأول من شهر مايو ١٠٠ برنامج تفاعلي وبلغت المشاهدات خلال تلك الفتره ما يقرب من ٦٠ ألف مشاهدة.

وأشارت إلى أنه تم عقد ورش عمل تعليم عن بعد (تعليم كورشية وستان وصناعات غذائية وتدوير المخلفات) بعدد ٢٠ ورشه عمل بلغت عدد المشاهدات الورش ١٠ آلاف مشاهده وورشه عمل فن تشكيلى لتنفيذ زينه رمضان بلغت مشاهداتها ١٠٠٠ مشاهده وتدريبات رياضية خفيفة تحت شعار «اتمرن في البيت» تضمنت تدريبات رياضية خفيفه للمرأة، وكذا تدريبات لذوى الهمم وتدريبات الموهبة والبطل الأوليمبى في ألعاب التايكندو وألعاب القوى بلغت المشاهدات ١٠ آلاف مشاهدة.