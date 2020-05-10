شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إحاطة أمام «النواب» تحذر من عودة تزاحم الأسواق وتجاهل «السياحة» لطلبات المرشدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بطلبات إحاطة وأخرى برغبة إلى المجلس حول عدد من المشكلات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا، إذ قدم فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، طلب إحاطة موجها إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، حول عودة مشهد الزحام فى الأسواق فى كثير من مناطق القاهرة والمحافظات رغم ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الإصابات مع تهافت المصريين على الشراء فى رمضان، وقرب حلول عيد الفطر.

وقال «بركات» فى طلبه إن الأسواق غير المقننة والتى تعمل بدون ترخيص، تهدر أموالا عديدة على الدولة، وترسخ للفوضى والعشوائية ومخالفة القانون، وإن فيروس كورونا عندما ظهر فى الصين كان من سوق شعبية، معتبرا أن الفترة الحالية فرصة ذهبية لترتيب الوضع حرصا على سلامة الجميع.

وقدم النائب محمد عبدالغنى، طلب إحاطة لوزير السياحة والآثار، بشأن التجاهل التام لمطالب المرشدين السياحيين، وعدم دراسة مطالبهم وعدم المعاملة بالمثل كباقى فئات ذلك القطاع.

وقال عبدالغنى فى طلبه إن وزارة السياحة والآثار لم تصرف أى تعويضات مادية للمرشدين السياحيين كباقى أبناء القطاع السياحى، على الرغم من اعتبارهم من أكثر الفئات المتضررة نتيجة إجراءات الحظر العالمية والداخلية حيث توقفت السياحة على المستويين المحلى والدولى، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الجمهورية، والذى سبق أن وجه بضرورة قيام الحكومة بدعم جميع العاملين فى القطاع السياحى على السواء والمرشدين السياحيين أكثر المتضررين فى تلك الأزمة الحالية إلا أنها الأكثر تأثيراً حيث توقف القطاع تماماً محلياً وعالمياً.

وأشار إلى أن المرشدين السياحيين يستمرون فى دفع التأمينات والتى تتراكم فى حال عدم السداد، وأن ذلك القطاع يضم قرابة 10 آلاف مرشد سياحى يعولون 10 آلاف أسرة متوسط عدد أفراد العائلة 4 أفراد أى أكثر من 40 ألف مواطن مصرى، وطالب، بمعرفة أسباب عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات دعم مناسبة لتلك الفئة من القطاع السياحى كباقى فئات القطاع السياحى، وهو أمر يثير الدهشة بشأن توحيد الإجراءات والمعايير لكافة فئات القطاع، ومدى إمكانية تقسيط التأمينات للمرشدين السياحيين أو تأجيل سدادها.

وقدم عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اقتراحا برغبة إلى محافظ البنك المركزى، لضم الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية.

من ناحية أخرى، قال أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن «العالم لن يستطيع تحمل الإغلاق أكثر من ذلك، وعلى البشرية التعايش مع هذا الوباء وأخذ التدابير اللازمة إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولاً».

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وأضاف السجينى فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين: «قياس البعض أن الخلاص ينحصر فى قرار بالحظر الكلى هو قياس مجتزأ ولا يرى الصورة الكاملة، والمؤكد أن آثار الغلق الأمنية والاجتماعية والإنسانية كارثية، ولا توجد قوة فى العالم قادرة على تحمل تبعيات فوضى التصلب الاقتصادى الناتجة، ولا تقدر أى حكومة على تحمل مصاريف إعاشة شعبها والمسألة برمتها نسبية ووقتية والنتيجة حتمية».

وتابع: «من يملك إنهاء الحياة على وجه الأرض هو الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا الأخذ بالأسباب والمعطيات ونتوكل عليه فهو السميع العليم، وتذكروا أن البشرية قائمة على دفع الناس لبعضهم البعض وتستمد طاقتها ووجودها من منطق العمل ثم العمل، وفى النهاية المكتوب سيكون»، ونصح المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلاً: «حافظوا على المسافات واحرصوا على التباعد الجسدى وخذوا الاحتياطات الوقائية واعملوا واشتغلوا وتفاءلوا، وافتحوا بيوت العاملين بالعمل والأمل، وساعدوا الغلابة وتصدقوا، ربنا سيكرم، ولن يكون إلا ما شاء الله».