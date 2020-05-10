شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: كل مريض كورونا في مصر ينقل العدوى إلى 5 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا سريع الانتشار، والمريض الواحد ينقل العدوى إلى 2 أو 3 أو 5 أشخاص.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على «العربية الحدث»، أن عدد الحالات الأكبر في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

وذكر أنه لا يوجد حتى الآن علاجًا للفيروس، والمتاح الآن تجارب سريرية.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مستشفيات العزل الصحي لم تمتلئ حتى الاَن بمصابي كورونا ولا يزال هناك مستشفيات مخصصة للعزل لم يتم استخدامها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الاَن» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث»: أن مصر لديها عدد كبير من مستشفيات الصدر والحميات وهي مفيدة في أزمة كورونا.

وأكد أنه تم إجراء 105 آلاف تحليل «بي سي اَر» للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا وأن هناك اختبارات وكشوف طبية لها علاقة بكورونا وتم إجراء العديد منها.

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وأكمل: «طالما أن الأعداد تتزايد يعنى أن هناك زيادة حقيقية متوقعة والناس بدأت تكشف بشكل أكبر ووزارة الصحة بدأت بمتابعة المخالطين وكلما تحسنت وسيلة الاكتشاف هذا يعنى أننا على الطريق الصحيح ونتوقع هذه الزيادة وعندما نصل إلى عدد ثابت خلال عدة أيام سوف تبدأ الأعداد تقل وسنعرف أننا تخطينا ذروة الأزمة، نحن في مرحلة التتبع وأكثر الحالات في محافظة القاهرة وتليها الإسكندرية، ونتمنى أن تختفى حالات التكدس والزحام».