شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم المشروعات البحثية والورقية بالمدراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب صفوف النقل تسليم المشروعات البحثية البديلة عن امتحانات نهاية العام الدراسى، أمس، إلكترونيا عبر منصة أدمودو، وورقيا فى المدارس.

واستقبلت المدارس أولياء أمور الطلاب بالمطهرات والكمامات وارتداء الجوانتى، وتحديد مسافات للتباعد منعًا للتكدس، وانتظمت عملية تسليم الأبحاث وفقًا للجدول المعلن بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وكذلك مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، وتسلم أولياء الأمور إيصالًا من المدرسة بتسليم الأبحاث.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة خصصت أرقام تليفونات للدعم الفنى والإبلاغ عن المخالفات التى ترتكبها المدارس بخصوص موضوع تسليم المشروعات البحثية، وقال إنه للإبلاغ عن أى مخالفات لابد من الاتصال بالأرقام التالية: 01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787.

ونشر «شوقى» رسالة صوتية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قبل ساعات من بدء تسليم المشروعات البحثية، وقال إنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم أبحاثهم ورقيا، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم فى المدارس، منعا للتجمعات والازدحام.

وأضاف أنه لابد من الالتزام بالجدول، مشيرا إلى أن السبت لتسليم أبحاث الصفين الثالث الابتدائى والأول الإعدادى، وبالتالى لو ذهب طلاب أى صفوف أخرى مخالفة لذلك لن يتم قبول أبحاثهم وسيكون هناك زحام «على الفاضى».

وأوضح أنه لا داعى للاستعجال فهناك أسبوع كامل لتسليم الأبحاث، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور فى يومه.

أما عن تسليم الأبحاث الإلكترونية، فأكد وزير التعليم أن المسجلين على منصة أدمودو حوالى 8 ملايين، وقال: نحن نناشد هؤلاء الطلاب ألا يدخلوا على المنصة فى وقت واحد، فالتسليم يمكن أن يتم فى أى وقت طوال المهلة المحددة من 9 حتى 16 مايو.

كما بدأت مدارس المحافظات، أمس، فى تسلم المشروعات البحثية من الطلاب وأولياء الأمور وفقًا للجدول المعلن من وزارة التعليم، وسط حالة من الهدوء والالتزام، وحرصت إدارات المدارس على اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند تسلم الأبحاث مثل ارتداء الكمامات والحرص على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

وفى سياق آخر أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا بواسطة أجهزة التابلت من المنزل.

وأدى طلاب المجموعة الأولى الامتحان فى الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادى الجديد، وجنوب سيناء.

وتداولت صفحات الغش الإلكترونى صورا لعدد من أسئلة الامتحان، فيما شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أى مشكلات قد تطرأ سواء تقنية أو بشرية.

وعبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة الامتحان، مؤكدين أن الامتحان بسيط ومباشر وفى مستوى الطالب المتوسط.

ويؤدى طلاب المجموعة الثانية الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً وحتى مثول الجريدة للطبع بمحافظات «الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبنى سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح».

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وأكدت غرفة عمليات التعليم أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية مع طلاب الصف الأول الثانوى أثناء سير امتحان اللغة الثانية الذى يتم بشكل إلكترونى من المنازل منذ التاسعة صباحا، وأنه لم يتم رصد أى شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، أداء الامتحانات الإلكترونية، من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، ويحتسب وقت الامتحان للطالب من لحظة فتح الامتحان إلكترونيا وحتى انتهاء الوقت المخصص للمادة.

وأتاحت الوزارة مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أن أى طالب بالصفين الأول والثانى الثانوى سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وحذر من أى محاولات للغش الجماعى مؤكدا أن حالات الغش الجماعى والإجابات المتطابقة ستنال عقابا شديدا، مضيفا أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة، هى الفترة المتاح أثناءها الدخول على الامتحان من كل محافظة، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه، معلنًا رابط تسجيل الحضور لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى.

وأكد «شوقى»، فى تصريحات عبر صفحته بـ«فيس بوك»، أنه يتعين على الطالب تسجيل الحضور بعد الانتهاء من كل امتحان، وتسجيل أى شكوى إن وجدت، على أن يكون تسجيل الحضور فى أى وقت بعد كل امتحان، وذلك من خلال الرابط التالى:

https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain/