شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «العنانى» يتابع ضوابط مواجهة كورونا بفنادق البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم، بعدد من مستثمرى القطاع السياحى فى محافظة البحر الأحمر وأعضاء غرفة المنشآت الفندقينة بحضور المحافظ اللواء عمرو حنفى، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة وأعضاء جمعية الاستثمار السياحى، للتعرف على الإجراءات التى يتم اتخاذها لاستئناف الحركة السياحية الداخلية منتصف الشهر الجارى.

ومن المقرر أن يتفقد العنانى عددا من الفنادق والقرى السياحية لمتابعة إجراءات وضوابط مواجهة كورونا بهذه المنشآت للاطمئنان على تنفيذ الضوابط والشروط التى أقرها مجلس الوزراء لاستئناف السياحة الداخلية بنسبة ٢٥%.

كانت وزارة السياحة انتهت من عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المنشآت الفندقية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، فيما واصلت غرفة المنشآت الفندقية تلقى الطلبات من مسؤولى الفنادق والقرى السياحية الراغبة فى إعادة فتحها مرة أخرى لاستقبال السياحة الداخلية، ومن المقرر الرد على الطلبات وإجراء المعاينة والتفتيش على الضوابط والشروط خلال ١٠ أيام من تقديم الطلبات.

وحددت غرفة المنشآت الفندقية 7 اشتراطات لفتح حمامات السباحة والشواطئ والسماح بدخولها بالفنادق والقرى السياحية مع بداية التشغيل التجريبى منتصف الشهر الجارى فى إطار جهود مواجهة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الفنادق والمنتجعات فى المرحلة الأولى بشكل تجريبى من 15 مايو المقبل بنسبة إشغال حد أقصى 25%.

وشملت الشروط الخاصة بالشواطئ وحمامات السباحة توافر خدمات حمامات السباحة والشواطئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا والتى تتضمن الصيانة والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم واستخدام أقصى نسب تركيز للكلور (5 مللى جرام لكل لتر) والبرومين ( 10 مللى جرام لكل لتر) مسموح بها لوقف وقتل فيروس كورونا وتطهير المنطقة المُحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة وتشمل الطاولات والأسطح والكراسى والاستلقاء للتشمس والأدوات، وذلك بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسى الاستلقاء للتشمس وتسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ فى الغرف لتقليل التلامس مع الأشخاص وتقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطئ وعلى حمامات السباحة، وفى حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة فورًا للتنسيق بشأن عزل الحالة فى الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، والإعلان على موقع الفندق عن الاشتراطات لإطلاع النزيل عليها قبل الوصول للفندق للتعرف عليها والالتزام بها.

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