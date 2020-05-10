شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو لمن تخلف عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارا من اليوم الأحد لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال الفترة المحددة لجدول صرف معاشات مايو من منافذ الصرف وفقا لجدول تقسيم المعاشات التى أعلنت عنه وزارة التضامن مسبقا منعا للتزاحم وكإجراء احترازى من الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى قررت إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم 2 من مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات يوم 3 مايو وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم.

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‏‎وأكدت نيفين القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى:

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف قامو بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام " 3-4 "من شهر مايو وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف قامو بالصرف أيام " الموافق " 5-6 " من شهر مايو.

‏‎أما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف قامو بالصرف يومى 7 – 9 مايو لفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه.