شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: منظومة المخلفات تهدف لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل لـ80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البيئة، أن خطة الحكومة لتطوير إدارة منظومة المخلفات يستهدف رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات لتصل إلى نسبة 80%، بحلول 2030، ورفع كفاءة إعادة التدوير إلى 25%، وذلك طبقًا لإحصائيات ودراسات خاصة بأعداد السكان ونسب المخلفات اليومية.

وأوضحت وزارة البيئة، فى تقرير حالة البيئة 2017، أن إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، قد حددت الحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات كهدف إستراتيجي للحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة بما لها من آثار بيئية وصحية خطيرة، مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال المخلفات الصلبة مع التركيز على المخلفات الصلبة البلدي.

وأضافت: أنه تحقيقًا لسعي إستراتيجية التنمية المستدامة لزيادة نسبة ما يتم جمعه بانتظام وإدارته بشكل مناسب من المخلفات الصلبة البلدية لتصل إلى 80% بحلول عام 2030، وطبقًا للخطة التنفيذية للسنوات العشر الأولى 2014-2023 من أجندة أفريقيا 2063 ، والتي تنص على ألا تقل نسبة إعادة التدوير بالمدن عن 50% من النفايات التى يتم تولدها تلك المدن.

وكانت قد استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، كلا من الدكتور محمد العصار وزير الدولة الإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمراجعه ما تم فى البرامج الثلاثة لمنظومة المخلفات الجديدة وتضم البنية التحتية، وعقود التشغيل، والمشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي، بالتعاون مع شركاء تنفيذ المنظومة، وذلك ضمن مهام جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بتنظيم أدوار الفاعلين فى منظومة المخلفات للخروج بها إلى حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استعراض الدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة وكيفية التعامل معها لتلافيها خلال المراحل المقبلة.