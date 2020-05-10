شكرا لقرائتكم خبر عن هل وضع مساحيق التجميل كالكحل وأحمر الشفاه فى نهار رمضان يفطر.. الأزهر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم وضع مساحيق التجميل فى نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه؟، سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجاء رد المركز كالآتى:

وضع المساحيق فى نهار رمضان كأحمر الشفاه والكحل فيه خلاف بين الفقهاء؛ فذهب جمهور الفقهاء إلىٰ صحة الصوم بهذه المساحيق؛ وذلك لأنها ليست من قبيل المطعوم والمشروب، وإن وصل الطعم إلىٰ الحلق ما دام لم يتحلل منه شىء إلىٰ الجوف، بينما ذهب المالكية إلىٰ بطلان الصوم إذا وصل الطعم إلىٰ الحلق.

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والخلاصة: أن الصوم حال استعمال مساحيق التجميل صحيح، غير أن الأولىٰ الابتعاد عن وضع هذه المساحيق أثناء الصوم؛ لأنه داعٍ إلىٰ ما قد يُفسد صومَ الغير، لا سيما عند انتفاء الحاجة إليها خاصةً وأن الصوم عبادة وطاعة، وما ذُكر يتنافىٰ معها.