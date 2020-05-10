الحجز يبدأ قريبًا.. تعرف على شروط وأماكن شقق المرحلة الجديدة من الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح مرحلة جديدة ضمن المشروع في المدن الجديدة والمحافظات.

وقال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان الاجتماعي، إنه سيتم طرح الإعلان الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف خطاب، أن الوحدات الخاصة بالإسكان المتوسط في مشروعات "دار مصر" و"جنة" و"سكن مصر" متاحة الآن للتسجيل على الموقع الإلكتروني، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح.

ووافق مجلس الوزراء، منتصف أبريل الماضي على طرح إعلان للمواطنين محدودي الدخل لبيع الوحدات السكنية المملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والزائدة والشاغرة وغير المباعة بمحافظات (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح) بإجمالي عدد 35882 وحدة سكنية.

وينشر "الخليج 365" الشروط والأوراق المطلوبة للحجز في مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا.. شروط الحجز:

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- الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقة أو أرض.

- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

الأوراق المطلوبة:

1- الأعزب:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- مفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل.

- بالنسبة للأعمال الحرة فلا بد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي.

- وصل مرافق كهرباء أو غاز أو ماء.

2- المتزوج:

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة تكون سارية

- مفردات مرتب الزوج والزوجة لو كانت تعمل.

- قسيمة الزواج

- شهادات ميلاد الأطفال.

3- الأرامل والمطلقات:

- صورة الرقم القومي.

- بيان معاش إن وجد.

- شهادة الوفاة.

- قسيمة الطلاق.

- صورة عقد الإيجار.

- شهادات ميلاد الأطفال.

- بالنسبة للمطلقة لو كانت لا تتقاضى نفقة، لا بد من إحضار مستند من بنك ناصر أو الشؤون الاجتماعية يثبت ذلك.​