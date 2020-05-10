حدث ليلاً| المرحلة المقبلة الأسوأ.. وزير الإعلام يتحدث حول رفع الحظر بعد العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحد المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

هل ترفع الحكومة الحظر بشكل كامل بعد عيد الفطر؟.. وزير الإعلام يُجيب

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن إصدار قرار بشأن رفع الحظر بالكامل عقب انتهاء عيد الفطر سيكون سابقا لأوانه، مؤكدا أن الحكومة تجتمع بشكل دوري لرصد الوضع وأنه يتمنى بشكل شخصي عودة الحياة الطبيعية ورفع الحظر بالكامل.

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إصابات كورونا ترتفع إلى 9 بين الطاقم الطبي في دمنهور.. ووفاة مشرفة تمريض اليوم

سجلت محافظة البحيرة اليوم السبت، حالة وفاة لمشرفة التمريض بمستشفى الصدر في دمنهور، عن عمر ناهز 58 عامًا، وذلك عقب حجزها منذ ٣ مايو الجاري بالعناية المركزة بمستشفى عزل كفر الزيات إثر أصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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عبد الغفار: لدينا 25 ألف غرفة بالمدن الجامعية تستوعب حوالي 50 ألف مصاب

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر احتلت المرتبة الأولى إفريقيًا في عدد الأبحاث الإكلينيكية المتخصصة بالنشرات العلمية حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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جامعة الأزهر: موظف بمطبخ المستشفى الجامعي تسبب في إصابة 38 حالة بكورونا

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف على المستشفيات الجامعية، إن مستشفى الزهراء الجامعي ظهر فيها بعض الحالة المصابة بفيروس كورونا نهاية الأسبوع الماضي وتم فحص المخالطين.

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بالتفاصيل.. القليوبية تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، أن محافظة القليوبية سجلت الليلة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة

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عمرو أديب: المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة من الناحية الاقتصادية

حذر الإعلامي عمرو أديب، من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة من الناحية الاقتصادية.

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جونسون يعتزم الكشف عن نظام انذار بشأن كوفيد-19 في خطاب للشعب البريطاني

من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام إنذار يتعلق بمرض كوفيد-19 في خطاب للشعب البريطاني في وقت لاحق اليوم الأحد، والذي من المقرر أن يضع فيه بعض الشروط لرفع القيود عن الاقتصاد.

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"كورونا يحوم في محيط ترامب".. أصاب حارسه الشخصي وعناصر الخدمة السرية

يقترب وباء كورونا يومًا تلو الآخر من مسؤولي البيت الأبيض، بعد أن تم تسجيل إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي داخل جدرانه خلال اليومين الماضيين.

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مسؤولة عن حماية ترامب وزعماء العالم.. كورونا يضرب أفراد الخدمة السرية الأمريكية

نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر بهيئة الخدمة السرية الأمريكية، أن 11 من موظفي الهيئة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وإن نحو 60 موظفًا آخرين يقبعون قيد الحجر الصحي، حسبما ذكرت "بي بي سي".

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