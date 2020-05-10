أخبار مصر | "كورونا" تتحكم فى جوجل وتلغي خطط بناء جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كورونا" تتحكم فى جوجل وتلغي خطط بناء جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت شركة "سايدووك لابس"، التابعة لشركة جوجل، خطة البناء لمدينة ذكية في كندا، حيث كانت الشركة تسعى إلى بناء مدينة رقمية في تورونتو بكندا "تعتمد على الإنترنت"، إلا أن الخطة توقفت لوجود تعقيدات سببتها أزمة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقد أعلن ذلك الرئيس التنفيذي للشركة، دان دكتوروف، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "في ظل تزايد حالة الغموض الاقتصادي غير المسبوقة في شتى أرجاء العالم، وفي سوق العقارات في تورونتو، أصبح من بالغ الصعوبة استمرار مشروع تبلغ مساحته 12 فدانا من الناحية المالية دون التضحية بأجزاء أساسية من الخطة التي طورناها بالتعاون مع شركة ووترفرونت تورونتو لبناء مجتمع شامل ومستدام بصفة خالصة".

وتمثلت رؤية المشروع بناء مدينة مليئة بالتكنولوجيا، من السيارات ذاتية القيادة إلى الأساليب المبتكرة لجمع القمامة، وكذلك توافر المئات من أجهزة الاستشعار التي تجمع بيانات عن جودة الهواء وحركة الأشخاص، وتشييد أبنية مستدامة بطرق جديدة، وتدفئة حارات الدراجات الهوائية.

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وقد شُكلت لجنة مستقلة لإجراء دراسات دقيقة للخطط، وأصدرت اللجنة تقريرا أشار فيه إلى أن بعض أفكار الخطط بمثابة "تكنولوجيا من أجل التكنولوجيا"، وأنها غير ضرورية على الأرجح، كما حصلت الشركة في النهاية على الضوء الأخضر مؤقتا لمواصلة خطتها، مع تقليص المساحة المطلوبة للموقع بشدة من 190 فدانا إلى قطعة أرض مساحتها 12 فدانا.

ويذكر أن شركة جوجل وشركة فيسبوك، والتي تعد من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، السماح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، حيث أبلغت جوجل موظفيها بذلك خلال اجتماع شامل، ووفقا للرئيس التنفيذي للشركة "ساندر بيتشاى" فإنه بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى العمل في مقر الشركة، فسيتم فتح مكاتب لهم في يونيو أو يوليو، وكلما حدث ذلك، ستتخذ الشركة الإجراءات المناسبة لضمان الابتعاد الاجتماعي.

وقد اتخذت شركات كبرى أخرى تلك السياسة مثل الفيسبوك، والذي أكد فيه مارك زوكربيرج سيسمح للموظفين بالعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، كما أكدت شركة مايكروسوفت وكذلك شركة أمازون أنها تمنح موظفيها خيار العمل من المنزل حتى أكتوبر، مع وجود تعديلات لسياسات العمل من المنزل "في 4 مايو أكدنا أنه عند رفع القيود، سيظل العمل من المنزل اختياريًا حتى أكتوبر.