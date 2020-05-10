شكرا لقرائتكم خبر عن ٧ شروط لاستخدام حمامات السباحة والشواطئ بالقرى السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت غرفة المنشآت الفندقية 7 اشتراطات لفتح حمامات السباحة والشواطئ والسماح بدخولها بالفنادق والقرى السياحية مع بداية التشغيل التجريبى منتصف الشهر الجارى فى إطار جهود مواجهة فيروس كورونا، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الفنادق والمنتجعات فى المرحلة الأولى بشكل تجريبى من 15 مايو المقبل بنسبة إشغال حد أقصى 25%.

وشملت الشروط الخاصة بالشواطئ وحمامات السباحة توافر خدمات حمامات السباحة والشواطئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا والتى تتضمن الصيانة والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم واستخدام أقصى نسب تركيز للكلور (5 مللى جرام لكل لتر) والبرومين (10 مللى جرام لكل لتر) مسموح بها لوقف وقتل فيروس كورونا وتطهير المنطقة المُحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة وتشمل الطاولات والأسطح والكراسى والاستلقاء للتشمس والأدوات، وذلك بعد استخدام كل نزيل وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسى الاستلقاء للتشمس وتسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ فى الغرف لتقليل التلامس مع الأشخاص وتقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطئ وعلى حمامات السباحة، وفى حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة فورًا للتنسيق بشأن عزل الحالة فى الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، والإعلان على موقع الفندق عن الاشتراطات لإطلاع النزيل عليها قبل الوصول للفندق للتعرف عليها والالتزام بها.

وفى سياق متصل، واصلت غرفة المنشآت الفندقية تلقى طلبات إعادة التشغيل من مسؤولى القرى السياحية بالبحر الأحمر طبقا لقرار مجلس الوزراء بفتح الفنادق منتصف مايو الجارى.