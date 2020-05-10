المرور: إعادة فتح كوبرى الجيزة المعدنى بعد انتهاء أعمال التطوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبرى الجيزة المعدنى مرة أخرى، بعدما تم إغلاقه جزئيا فى أعمال تطوير استغرقت 4 أيام، وانتهت الساعة 5 صباح اليوم الأحد الموافق 10 مايو، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، ومنع ظهور أى كثافات مرورية بالطرق المؤيدة إلى الكوبرى.

كانت إدارة المرور أغلقت كوبرى الجيزة المعدنى بشكل جزئى لإجراء أعمال تطوير استمرت 4 أيام، وكانت على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وأغلقت حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال .

وقامت إدارة المرور بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية ، وذلك فى ضوء استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الايبوكسي الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية واعلى معدلات الأمن والسلامة على المحاور والطرق. وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها. Advertisements وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق. كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة. كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية. وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

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