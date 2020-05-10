شكرا لقرائتكم خبر عن أين صرفت الحكومة الـ40 مليار لمواجهة فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، مشددًا على ضرورة التزام الأفراد والمؤسسات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وضمان انحسار تداعياته على كل المستويات.

ولفت إلى أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ونرصد أبرز ما تم إنفاقه من الحزمة التمويلية المخصصة:

- إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 5.1 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية.

- إتاحة 5 مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية؛ لضمان توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين.

- زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية على النحو الذى يسهم في الحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين

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- دعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو 10 مليارات جنيه سواءً كان ذلك من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.

-صرف 3 مليارات جنيه لصالح منحة العمالة غير المنتظمة

- وتخصيص 3 مليارات جنيه لصندوق دعم الصادرات