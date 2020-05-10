شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الدولة لتطوير المترو.. تنفيذ 5 محطات جديدة وخدمة 20 مليون راكب إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022) عن مُستهدفات قطاع النقل فى الخطة، والتى كشفت بدورها عما تستهدفه الخطة فى شبكة مترو الأنفاق، وقد تبين منها استهداف رفع عدد رحلات القطارات، وإضافة محطات جديدة للخدمة، وبالتالى استيعاب عدد أكبر لركاب المترو خلال العام.

ونستعرض فيما يلى أهم تلك المُستهدفات، مُقارنة بما تم تنفيذه خلال العام المالى 2018/2018، والمُتوقع تنفيذه بنهاية العام المالى الحالى 2019/2020:

الأطوال المُضافة لشبكة مترو الأنفاق

عام 2018/2019 بلغت 5.15 كم

عام 2019/2020 مُتوقع أن تبلغ 5.15 كم

عام 2020/2021 مُستهدف أن تبلغ 6.35 كم

عدد المحطات المُضافة إلى الخدمة فى مترو الأنفاق

عام 2018/2019 بلغت 3 محطات

عام 2019/2020 مُتوقع أن تبلغ 5 محطات

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عام 2020/2021 مُستهدف أن تبلغ 5 محطات

عدد رحلات القطارات بشبكة مترو الأنفاق

عام 2018/2019 بلغت 556 ألف رحلة

عام 2019/2020 مُتوقع أن تبلغ 570 ألف رحلة

عام 2020/2021 مُستهدف أن تبلغ 570 ألف رحلة

عدد ركاب مترو الأنفاق

عام 2018/2019 بلغ 810 مليون راكب

عام 2019/2020 مُتوقع أن يبلغ 900 مليون راكب

عام 2020/2021 مُستهدف أن يبلغ 920 مليون راكب