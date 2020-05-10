شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن الانتهاء من تشكيل الكنترولات بالكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة انتهت من تشكيل الكنترولات داخل كل كلية وفقًا لطبيعتها، حيث إنه وفقًا للقانون فإن كل كلية يتم تشكيل لجنة للممتحنين ولجنة المصححين ولجنة الكنترول العامة برئاسة عميد الكلية .

وأضاف الدكتور عبد الرازق يوسف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم تشكيل لجان الكنترول فى كل كلية بحسب عدد طلاب كل فرقة دراسية وتضم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تشكيل الكنترول يأتى بصورة طبيعية، وفقًا لما يتم كل عام مع الأخذ فى الاعتبار طبيعة هذا العام الدراسى واختبارات التقييم، موضحًا أنه سيتم العمل على تقديم أساتذة المواد الدراسية الكنترول بعنوان الموضوعات البحثية وإعلانها للطلاب وفقا للجدول الزمنى لكل كلية فيما يخص المواد الدراسية .

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وتابع الدكتور عبد الرازق يوسف أنه سيتم أيضًا الحصول على الرسائل البحثية من الطلاب إلكترونيًا والعمل على تصحيحها من قبل أستاذ المادة وتوقيعها من رئيس القسم تمهيدًا لإعلان النتائج الدراسية للطلاب لافتًا إلى أن وفقا للمجلس الأعلى للجامعات فإن مواد الفصل الدراسى الثانى مواد رسوب ونجاح وليس درجات دراسية .