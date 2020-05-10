شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وزارة البيئة للتخلص من المخلفات الطبية بالتزامن مع أزمة كورونا × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى وزارة البيئة، اهتمامًا كبيرًا للانتهاء من إرساء منظومة المخلفات الجديدة، بشكل عام، التخلص الأمن من المخلفات الطبية بشكل خاص خلال تلك الفترة، لانتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، للحد من انتقال العدوى.

ويستعرض ”الخليج 365”، فى هذا التقرير خطة وزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الطبية:

1.أطلقت الوزارة موقعًا إلكترونيًّا لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

2. الموقع يمكن الوزارة من متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها؛ لضمان الوصول لكل التراكمات، وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة.

3.التنسيق مع الجهات المعنية لتعيين مسئولين لإدارة المخلفات بالمنشآت الصحية يمكنهم التسجيل اليومي لكمية كل نوع من أنواع المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استُخدمت في النقل، بالإضافة إلى نسبة الأشغال

Advertisements

4.تدريب المعنيين بالمخلفات بالمنشآت الصحية على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات.

5.التأكيد على ضرورة توافر سجل بيئى وسجل للمخلفات الخطرة، وأن يكون لدى المستشفيات الجامعية عقود مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.

6.عمل فرق ولجان بوزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة للمرور على المنشآت الطبية بالمحافظات المختلفة تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها أولاً بأول وعدم تكدسها.

7.التأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية حفاظًا على سلامتهم.

8.أما النفايات الخاصة بمناطق العزل، فيتم تطبيق إجراءات التخلص الآمن من مخلفاتها، حيث يتم تصميم خلايا منفردة لدفنها وتوفير الجير الحى لتغطيتها وضمان عدم تسريبها .