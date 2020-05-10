شكرا لقرائتكم خبر عن لمزارعى الأرز.. كيف تجهز الأرض وتختار التقاوى والشتلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من التوصيات والإرشادات الفنية التى أصدرها قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، لمزارعي محصول الأرز والتي من الواجب مراعاتها خلال شهر مايو الجاري، لزيادة الإنتاج خاصة مع بداية موسم زراعات الأرز .

وأكد تقرير قطاع الإرشاد الزراعى، أنه من ضمن التوصيات يتم خلال هذه الفترة زراعة المشاتل وهى أنسب وأفضل فترة للزراعة، لافتا إلى أنه حتى تتم هذه العملية على الوجه الأكمل يجب أن يقوم المزارع بالإجراءات التالية :

-شراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه وفى حدود المعدل الموصى به وهو من 30 إلى 40 كجم للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين.

-من بين التوصيات اختيار المشتل فى أرض جيدة وبجوار مصدر مياه الرى ومساحته حوالى 1-1.5 قيراط لكل فدان.

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- وشددت التوصيات على حرث الأرض جيدا ثم تترك فترة قليلة للتهوية ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب فى الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشر،تقسيم أرض الشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية بالتلويط ثم إضافة كبريتات الزنك (1 كجم لكل قيراط مشتل).

- يتم بدار التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ثم غمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه 2-3 سم بالمشتل.

كانت معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، نشر أصناف زراعة الأرز الجاف، والتوسع في زراعة المحصول على مصاطب واستنباط ونشر أصناف لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه والجفاف وتعمل على مقاومة الأمراض، وغير المستهلكة للمياه والتى تزيد الإنتاجية، وتستهلك مياه بنفس كميات المياه التى تستهلكها الذرة الشامية.