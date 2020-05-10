في جولة مفاجئة.. إغلاق مكتبة تبيع أبحاث الطلاب في الحوامدية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبو النور:

أعلنت الإدارة التعليمية بالحوامدية وإدارة أبوالنمرس التعليمية، تنفيذ جولة تفقدية على عدد من المدارس، في اليوم الأول لتسليم أبحاث الطلاب، بالإضافة إلى التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" وضرورة ارتداء القفازين والكمامة والتعقيم المستمر.

وعلى هامش الجولة، تم إغلاق مكتبة في الحوامدية، كانت تبيع القوالب البحثية لأولياء أمور الطلبة، مقابل مبالغ مالية.