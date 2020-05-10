«عزل إسنا» تودع الفريق «الذهبي» بعد انتهاء مهامه في علاج «مصابي كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ودّع مستشفى العزل بإسنا، السبت، واحدًا من أمهر الفرق الطبية، والملقب باسم الفريق الذهبي، بعد انتهاء مهامه في علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا من المواطنين المصريين بالمستشفى.
ودعت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، الفريق الطبي للعزل الصحي، بعد انقضاء 14 يومًا من العمل الشاق داخل المستشفى، عائدين إلى أهلهم ومنازلهم، بعد انقضاء مهمة وطنية من الدرجة الأولى، وهو الفريق الذي بدأ المهمة وعاد مرة أخرى ليحقق نجاحات جديدة.
وخلال فترة عمل استمرت 14 يومًا، استقبل المستسفى 153 حالة، تعافى منها 114 حالة، ودخل النقاهة 30 حالة، وكان إجمالي عدد الوفيات 9 حالات فقط.
والتقطت مدير المستشفى مع الأبطال من الجيش الأبيض أثناء انتظارهم في محطة القطار، الصور التذكارية، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
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الوضع في مصر
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اصابات
8,964
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تعافي
2,002
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وفيات
514
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