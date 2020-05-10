شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل جامعة الإسكندرية»: وصول ٢٠ حالة «كورونا» جديدة.. والحصيلة ترتفع إلى ٥٠ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت آية محمد الشماع، المدير الإداري الجديد لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، إن المستشفى استقبل، السبت، ٢٠ حالة جديدة مصابة بالفيروس.

وأوضحت «آية» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، السبت، أنه بوصول الحالات الجديدة تصل الحصيلة الإجمالية إلى ٥٠ حالة منذ تشغيل المستشفى الثالث لعزل لتطبيق الحجر الصحي على مصابي كورونا، وجرى تسكينهم في غرفهم لتقديم الخدمة الطبية لهم على يد فريق طبي متخصص ومدرب.

وأوضحت أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمي المركزي والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، مشيرة إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وأضافت المدير الإداري الجديد لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية أن المصابين قادمين من مستشفى الحميات والعلمين في مطروح وصدر دمنهور حيث جرى تحويلهم إلى مستشفى العزل بعد ثبوت إيجابية العينات الخاصة بهم.