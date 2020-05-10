شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: شفاء 80 من مصابي كورونا وخروجهم من عزل سبرباي وكفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن سعادته بخروج 80 من مصابي فيروس كورونا، مساء السبت، من المدينة الجامعية بنات بسبرباي وكفر الزيات.

وأكد الدكتور توفيق المنشاوي، مدير العزل بالمدينة الجامعية، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية يصل إلى أكثر من 65 مصابين وفي انتظار عينه أخرى لتأكد سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.