شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 41 ألف أسرة.. تفاصيل مشروع تطوير منطقة الدخيلة في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت، إشارة البدء لتطوير منطقة الدخيلة شمعدان التابعة لحي العجمي، وذلك ضمن البروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات ويتضمن 7 مناطق غير مخططة، هي مناطق «عزبة محسن، الدخيلة، العصافرة قبلي، الحضرة، نادي الصيد، سيدي بشر، دنا والمحروسة».

واطلعت «المصري اليوم» على أهم تفاصيل خطة التطوير التي تخدم المناطق السبع المشار إليها بتكلفة تقدر بـ٨١١ مليون جنيه، وتعد منطقة الدخيلة هي الثالثة في ترتيب الـ7 مناطق، بعد منطقتي العصافرة قبلي بحي المنتزه ثان، ونادي الصيد بحي وسط.

وتبلغ مساحة المنطقة 323 فدان، ويقطنها 41 ألف و169 أسرة بستفيدون من المشروع الذي تقدر تكلفته بـ86 مليون جنيه بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

وتشمل الخطة رفع كفاءة ورصف 256 شارع في منطقة الدخيلة بواقع «38 ألف متر طولي- 279 ألف متر مربع» بتكلفة 77 مليون جنيه. وتقضي الخطة على مشكلة تراكم مياه الأمطار بتطوير شبكة الصرف الصحي بالمنطقة وتركيب ٨٠٠ شنيشة أمطار جديدة.

وتتضمن الخطة تطوير شبكة الكهرباء والإنارة من خلال تركيب 1170 ذراع و150 عامود إنارة بتكلفة 8 ملايين و300 ألف جنيه. وتبدأ أعمال التطوير خلال 10 أيام وتستغرق 12 شهرا.

وتشارك في خطة تطوير الدخيلة عدة جهات منها «مديرية الطرق والنقل، شركة الصرف الصحي، شركة الكهرباء، شركة مياه الشرب» وغيرها.

وأكد المحافظ أن الاهتمام بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومحدودي الدخل من أهم أولويات الدولة.

Advertisements

من جانبهم، أعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم ووجهوا الشكر للمحافظ على أعمال التطوير.

مشروع تطوير منطقة الدخيلة بالإسكندرية

مشروع تطوير منطقة الدخيلة بالإسكندرية

مشروع تطوير منطقة الدخيلة بالإسكندرية

مشروع تطوير منطقة الدخيلة بالإسكندرية

مشروع تطوير منطقة الدخيلة بالإسكندرية