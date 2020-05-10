شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد علني بجمارك دمياط لبيع مواد غذائية وألواح خشبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، اليوم السبت، عن قيامها بعقد جلسة مزاد علني للبيع المباشر يوم الخميس الموافق 2020/5/14 في الساعة العاشرة صباحا طبقا لنص المادة رقم ١٢٦ من قانون الجمارك رقم ٦٦لسنه ١٩٦٣وتعديلاته.

وقالت الإدارة، في بيان لها، إنه سيتم خلال المزاد بيع عدد 4 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة، حيث إن اللوط الأول عبارة عن 4000 كرتونة بكل منها 48 عبوة 140 جرام لحم تونة مفتت درجه ثانيه بوزن إجمالى 26 طنا و400 كيلو جرام منشأ تايلاند.

وأضافت أن اللوط الثانى، عبارة عن، 24 ربطة ألواح خشب سويد مسندق منشور طوليا يزيد سمكه عن ٦مم داخل ربط ومحزومة بالشنابر على قواعد خشبية بوزن 52 طن منشأ سلوفاكيا.

وأما اللوط الثالث، فهو 29 ربطة ألواح خشب سويد مسندق منشور طوليا يزيد سمكه عن ٦مم داخل ربط ومحزومه بالشنابر على قواعد خشبية بوزن 52 طنا و3 كيلو جرام منشأ سلوفاكيا واللوط الرابع 100 طرد رولات وأكواب من لدائن وأطباق من ورق والمونيوم عبوات وأكياس من لدائن وخلافه منشأ أمريكا والصين وزن 17 طنا و730 كيلو جرام.

وأكدت، أنه تم الإعلان عن المزاد بديوان عام الإدارة المركزيه لجمارك دمياط والمعاينة مره واحده يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020 من الساعة 11 صباحا حتى 2 ظهرا.

وأوضحت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط،، أنه تباع كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه، بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الخميس الموافق 2020/5/14 في الساعة العاشرة صباحا.

Advertisements

أما شروط دخول المزاد فهي كالتالى:

1- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.

2- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.

3- سداد 100000 آلاف جنيه تأمين المزاد.

4- ثمن كراسة الشروط 400 جنيه مصرى.

5- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.

6- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء الجلسة.

7-البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.