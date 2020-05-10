شكرا لقرائتكم خبر عن وصول ٣٥٠ مصريًا من العالقين في الكويت إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الهجرة، إنه في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، فقد وصل إلى القاهرة، اليوم السبت، ٣٥٠ من المصريين العالقين في الكويت على رحلتين استثنائيتين، وتم نقلهم إلى أماكن الحجر الصحي المخصصة وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي.

ووتضم اللجنة في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.