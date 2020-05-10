شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن دقيق و280 كيلو سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت حملة من الرقابة التموينية في الفيوم من ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بحوزة تاجر تمويني بإحدى القرى بمركز الشواشنة. جاءت الحملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، برئاسة المهندس محمود عبدالتواب، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية. وتمكنت الحملة من ضبط ٢١ شيكارة دقيق خاص بالمخابز بإجمالي ١٠٥٠ كيلو، وضبط ٢٨٠ كيلو سكر تمويني، وتحرر محضر ضد التاجر، وأخطرت النيابة للتحقيق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 8,964

تعافي 2,002

وفيات 514

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