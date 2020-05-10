شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 324 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، تنفيذ 206 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالى مساحة 8 أفدنة و20 قيراط.
وقال «أبوليمون» في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم تنفيذ عدد 87 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بناء بإجمالي مساحة 1015 متر2، وإزالة 31 حالة تعدى على الأراضي الزراعية أملاك دولة بمساحة 42 فدانًا و17 قيراط خلال الفترة من 25 مارس وحتى 8 مايو الجارى.
وأكد محافظ المنوفية استمرار شنّ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على أنه لا تهاون في حق الدولة، وسيتم التصدي بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.
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