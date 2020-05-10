شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل الرحلة الـ6 للمصريين العائدين من واشنطن الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الأحد، رحلة الطيران السادسة التي يتم تنظيمها من مطار واشنطن منذ بدأت أزمة انتشار فيروس كورونا، وتقل المصريين العائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية.
وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، السبت، إنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسى علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا طول مدة الإقامة ١٤ يومًا.
وقال أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسى علم، عقب وصولهم منعًا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر إقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم، بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الأمنية.
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