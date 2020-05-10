شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: فيديو مستشفى العزل المتداول «كاذب».. وهذا موقف الحظر في العيد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن إصدار قرار بشأن رفع الحظر بالكامل بعد صلاة عيد الفطر سيكون سابقًا لأوانه، مؤكدًا أن الحكومة تجتمع بشكل دوري لرصد الوضع وأنه «يتمنى بشكل شخصي عودة الحياة الطبيعية ورفع الحظر بالكامل».

وأوضح هيكل، في مداخلة ببرنامج «القاهرة الآن» الذي يعرض على قناة «العربية الحدث»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، أن الحكومة تتابع يوم بيوم الوضع في مصر ولا يتم اتخاذ قرار إلا بالتشاور بين الحكومة وأحيانا يتم إشراك المحافظين في قرارات.

وأوضح أن في اجتماع الأزمة المقبل قبل العيد سيتم تحديد القرار بخصوص رفع الحظر قبل عيد الفطر.

وأكد أن الحكومة تعمل بمنهجية الحفاظ على صحة المواطن ودوران عجلة الاقتصاد، موضحًا: «نعمل على دوران عجلة الاقتصاد حتى لا يفقد كثير من المواطنين وظائفهم».

وكشف «هيكل»، أن بعض المؤسسات أعلنت إفلاسها رافضًا ذكر أسمائها بالإضافة لعدد من المصانع التي تغلق الآن بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتابع: «وظيفة الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء هو مساعدة هذه المصانع حتى لا تغلق أبوابها عبر تدوير عجلة الاقتصاد لأن الغلق سينعكس عليه تسريح العمالة؛ وهو ما يؤثر على معدلات البطالة».

وأوضح وزير الإعلام، أن الحكومة تعاملت بمنهجية محددة مكونة من شقين الأولى الحفاظ على صحة المواطنين، والشق الثاني هي دوران عجلة الاقتصاد باقل خسائر.

وذكر أن المدن الجامعية تم إعدادها بأعلى مستوى بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الإعاشة، نافيًا الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة،الذي يشكو فيه البعض من خدمات مستشفيات العزل.

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وأشار إلى أن تداول الفيديو بهذا الشكل الكبير والانتشار يعكس أنه صرف عليه أموال كثيرة لتسويقه، متسائلاً: «معقولة في أزمة زى دى لسه فيه ناس بتستغلها بهذا الشكل؟».

وأشار إلى أن الفيديو كاذب، مؤكدًا أن مستوى المدن الجامعية ممتاز، ويجرى تخيير العائدين بحسب المقدرة المالية، منهم من يتوجه للفنادق ومن لا يستطيع يقيم في المدن الجامعية