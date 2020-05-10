شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تستعين بـ«ردار بمليون جنيه» لالتقاط مخالفات الحزام والمحمول والسرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مرورى إنه تم تركيب رادارات حديثة فرنسية، يصل سعر الردار الواحد إلى نحو مليون جنيه.

وأكد المصدر أن الرادارات تلتقط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونًا إلى التحدث في المحمول إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية، وتجاوز السرعات في كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

وأوضح أنه إذا كان الطريق ٤ حارات مرورية تكون الحارة الشمال سرعة ١٢٠كم/ إلى ١٣٠ كم / ثم الحارة الوسطى ٩٠كم والآخرة الوسطى المجاورة ٨٠كم والاجرة اليمنى ٧٠كم بالإضافة إلى الحارة البطىء للنقل ٦٠كم.

وتابع المصدر أنه تم تركيب الرادارات الحديثة المتطورة بطريق السويس ومحور ٢٦ يوليو، ومحور المشير ومحور التسعين بالتجمع الخامس، وجارى تطوير الطريق الدائرى وتركيب الرادارات الحديثة به خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن المخالفات المرورية التي تلتقطها الرادارات الحديثة يتم إرسال المصورة منها إلى الإدارة العامة للمرور لتسجيل المخالفات وتحريرها وإرسالها إلى نيابة المرور المختصة.

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