شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تقدمنا على تركيا وإسرائيل بتصنيف البحث لإيجاد حلول لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الصحة، فى مسألة الأبحاث والعلاجات بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم تشكيل لجان متخصصة مع بداية الأزمة، من كبار العلماء فى كل مجالات البحث لكى يكون لدينا رؤية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن مجهود العلماء واللجان كلل بالنجاح، وتم اختيار مصر فى التصنيف العالمى للبحث، مشيراً إلى أن مصر قدمت حوالى 22 بحثا من أصل من 30 قدم من قارة أفريقياً بأكملها.

وأكد وزير التعليم العاىي، أن دول الشرق الأوسط قدمت حوالى 40 بحثا، مصر تقدمت على دول المنطقة فى الأبحاث العلمية منها تركيا وإيران وإسرائيل، فى مجال إيجاد حلول لعلاج فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن هناك 28 بحثا فى موضوعات خاصة بكورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم بعد خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح بيان وزارة الصحة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.