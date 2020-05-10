شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. السيطرة على انفجار بحافلة وقود محملة بـ45 طن بنزين بالعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، منذ قليل من السيطرة على حريق نشبَّ بحاملة وقود محملة بـ45 طن بنزين بجوار "بنزينة" بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات حيث تمكن قائد السيارة من القفز منها.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بحاملة وقود بالقرب من الصحراء الملاصقة لمحطة وقود بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

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ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، قبل قليل، بـ 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها،وجاري حاليا التبريد،ولم يم تحديد سبب اشتعال النيران حتي الأن وجاري إنتداب الأدلة الجنائية واخطار النيابة العامة .











