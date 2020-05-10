شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: مليار جنيه تكلفة ارتداء المصريين للكمامات فى اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسن منير أستاذ اقتصاديات بجامعة القاهرة، إن تكلفة ارتداء المصريين للكمامات سنوياً تتجاوز الـ360 مليار جنيه، بمعدل مليار جنيه يومياً لـ100 مليون مصرى، وتساءل قائلاً: "هل تستوعب ميزانية الدولة هذا الرقم.. وأنا اتحدث عن كمامة واحدة لكل فرد يومياً".

وأضاف "منير"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه يجب تأجيل الخدمات التى يتلقها الجمهور ويترتب عليها تجمعات، من أجل حماية صحة المصريين، والحفاظ على الاقتصاد الكلى للدولة، موضحاً أن القطاعات الاقتصادية لا يجب أن تتوقف مثل الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والعقارات بل تعمل بكامل قوتها، مطالباً بضرورة وقف كل وسائل الترفية من مقاهى ومطاعم ومقاصد سياحية وترفيهية بالكامل.



وتابع "منير": "الناس بتضرب بعض أمام المحال التى تبيع حلوى رمضان من كنافة والحلويات وغيرها.. رغم أن أكلهم لها لن يترتب عليه موتهم ولكن تجمعهم كارثة ويؤدى بهم إلى الموت".