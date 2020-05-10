شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: تعقيم مستشفى الزهراء وأخذ مسحات للمرضى بعد ثبوت حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، مدير المستشفيات، إن الجامعة سوف تصدر بيانا تفصيليا صباح اليوم الأحد، بشأن ظهور حالات إيجابية وسط الطاقم الطبى بفيروس كورونا بمستشفى الزهراء الجامعى، مضيفا فى تصريحات خاصة أنه يجرى عمل مسحات للمرضى، وجار تعقيم المستشفى بالكامل.

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد، مازال يدفع الثمن، موضحا أن تم إجراء 50 مسحة للأطباء العاملين بمستشفى الزهراء الجامعى، أظهرت النتائج إيجابية 35 ماسحة منهم.

وأوضح الزيات، أنه من بينهم قيادات كلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى، وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات، ومدير الشؤون العلاجية، ومديرة العيادات، بالإضافة إلى 17 طبيب وطبيبة، لافتا إلى أنه تم حجزهم فى العزل بمستشفى الأزهر التخصصى.

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من ناحية أخرى، كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الشهيد التاسع الطبيب، الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائى، والذى وافته المنيه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله.

وقالت النقابة، إن الدكتور أحمد عزت دراز لم يتوان عن أداء واجبه رغم كبر سنه وإصابته بعدد من الأمراض المزمنة، وتواجد فى الخطوط الأولى لمكافحة الوباء، وبذلك يصبح الشهيد التاسع من الأطباء، رحم الله الشهيد واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان، وحفظ جميع أعضاء الفريق الصحى فى الصفوف الأمامية.

كان قد قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة ليس لديها حصر دقيق بأعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا، إلا أنه حسب آخر إحصائيات وصلت من النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغ عدد الإصابات 90 طبيبا بشريا مصابا، لافتا إلى أن العدد مرشح للزيادة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية كان لها تقرير يوم 13 ابريل 2020، أوضحت فيه أن عدد الإصابات فى الفرق الطبية 13% من عدد الاصابات داخل مصر.