شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا فى أمريكا تتخطى حاجز الـ 80 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت وفيات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حاجز الـ 80 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 236 ألف حالة شفاء، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى فى العالم من حيث عدد الإصابات حيث وصل إلى أكثر من مليون و346 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره بشكل كبير فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 4 ملايين مصاب واقترب عدد الإصابات في روسيا، من حدود 200 ألف، في وقت دخلت الصين اليوم الـ24 على التوالي من دون تسجيل إصابات من داخل البلاد، وانخفضت الإصابات في إسبانيا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1244 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 10 آلاف و 144 حالة، فيما تم تسجيل 1704 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وكذلك أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 21 خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأفادت وزارة الصحة الكويتية: شفاء 156 حالة من المصابين بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع فى الكويت إلى 2622 حالة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 16444 مع تسجيل 8 إصابات جديدة، فيما تماثل نحو 11 ألف للشفاء، وفى اسبانيا تم تسجيل 179 وفاة جديدة بفيروس كورونا و721 إصابة، في انخفاض عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل وفاة 229 شخصا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقى دول العالم، وتواصل معامل الأبحاث وشركات الأدوية فى مختلف البلاد جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد الفيروس.