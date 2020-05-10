شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تخصيص المدينة الجامعية بالقاهرة لعزل المصريين العائدين من الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه جرى الآن وصول عدد من المصريين بالخارج من دولة الكويت، وتم استقبالهم وتسكينهم بالمدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه سيجرى استقبال أعداد أخرى من المصريين على مدار اليومين القادمين، وسيبلغ الإجمالى 1500 مصرى.

وتابع راشد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسيئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه سيجرى رفع كفاءة المدن الجامعية لاستقبال المصريين، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة وتوفير جميع الاحتياجات لهؤلاء المصريين حتى خروجهم بعد قضاء فترة الحجر الصحى.

وواصل راشد، قائلا إنه لا يوجد أى قرى أو مناطق فى محافظة الجيزة تحت الحجر الصحى، ولكن يوجد فقط عدد من المنازل بإحدى القرى التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.