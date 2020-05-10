شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: إصابة 35 من الطاقم الطبى بمستشفى الزهراء الجامعى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد، مازال يدفع الثمن، موضحا أنه تم إجراء 50 مسحة للأطباء العاملين بمستشفى الزهراء الجامعى، وأظهرت النتائج إيجابية 35 ماسحة منهم.

وأوضح الزيات، فى تصريحات صحفية، أن من بينهم قيادات كلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى، وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات، ومدير الشؤون العلاجية، ومديرة العيادات، بالإضافة إلى 17 طبيبا وطبيبة، لافتا إلى أنه تم حجزهم فى العزل بمستشفى الأزهر التخصصى.

من ناحية أخرى، كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد التاسع الطبيب، الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائى، والذي وافته المنيه إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء عمله.

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وقالت النقابة، إن الدكتور أحمد عزت دراز لم يتوان عن أداء واجبه رغم كبر سنه وإصابته بعدد من الأمراض المزمنة، وتواجد في الخطوط الأولي لمكافحة الوباء، وبذلك يصبح الشهيد التاسع من الأطباء، رحم الله الشهيد واسكنه فسيح جناته، وألهم أهله الصبر والسلوان، وحفظ جميع أعضاء الفريق الصحي في الصفوف الأمامية.

من ناحية أخرى، كان قد قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة ليس لديها حصر دقيق بأعداد الأطباء المصابين بفيروس كورونا، إلا أنه حسب آخر إحصائيات وصلت من النقابات الفرعية بالمحافظات، بلغ عدد الإصابات 90 طبيبا بشريا مصابا، لافتا إلى أن العدد مرشح للزيادة، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية كان لها تقرير يوم 13 ابريل 2020، أوضحت فيه أن عدد الاصابات في الفرق الطبية 13٪ من عدد الاصابات داخل مصر.