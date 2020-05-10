شكرا لقرائتكم خبر عن هل وصلنا الذروة؟ كورونا يواصل الانتشار ومصر تتسلم أول علاج لكوفيد 19.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الزميل وليد عبد السلام، المشرف العام على قطاع الصحة باليوم السابع، أن معدل الإصابات اليومية فى تصاعد، حيث سجلت الوزارة اليوم 488 حالة جديدة، بنسبة 5.4% من إجمالى الإصابات ليرتفع عدد الإصابات الكلى بالجمهورية لــ8 آلاف و964 حالة .

وأوضح المشرف العام على قطاع الصحة باليوم السابع، تسجيل الوزارة 11 حالة وفاة جديدة بنسبة 2.1% ليرتفع إجمالى الوفيات فى مصر لــ514 بنسبة 5.7% ليستمر المعدل الكلى فى الانخفاض عن الأيام السابقة منسوباً لإجمالى الأعداد المصابة بمصر.

وكشفت الزميل وليد عبد السلام، عن تعافى 2002 حالة فى مصر من إجمالى الإصابات لتصبح النسبة 22.3% فيما بلغت نسبة الذين تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى إلى سلبى 27.6%.

وقال إن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية.

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واستكمل: يتم متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن مصر حجزت دفعة أولى من دواء "ريمديسيفير" والذى تم اعتماده من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه جارى استخدام بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن النتائج أولًا بأول.

وأشار الى أنه فى حال الشعور بأى أعراض مرضية يرجى سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، كما أكد على تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقى استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

وأوضح تفاصيل خطة وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى مصر والتى تخطت الـ8476 حالة حتى الآن، مؤكدة أنه سيتم تحويل 34 مستشفى صدر إلى أماكن للعزل تطبق برتوكول علاج كوفيد 19 المستجد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة والسكان، قال إنه سيتم تنفيذ خطط التحويل لمستشفيات الصدر على 3 مراحل خلال 60 يوما على أن تكون البداية بـ10 مستشفيات بالجمهورية تضم 1500 سرير يستغل كأسرة عزل خلال 15 يوما مع وجود احتمال لزيادة هذا العدد حال استكمال تجهيز مستشفيات إضافية مدرجة فى المرحلتين الثانية والثالثة، المخطط تنفيذهما خلال شهرين.

وأوضح: لدينا 34 مستشفى صدر تابعة لوزارة الصحة والسكان، تضم 3400 سرير، منها 700 سرير استخدمت بالفعل منذ بداية الجائحة لفرز الحالات المشتبه فى إصابتها بكرونا والمستشفيات التى سيجرى تحويلها لحجر صحى ضمن المرحلة الأولى تتضمن صدر العباسية وإمبابة وشبين الكوم ودمياط والمعمورة والإسماعيلية والفيوم وأسيوط وقنا والجيزة.