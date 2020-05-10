شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد محمد شويقة: أتمنى تدريس بطولات شهدائنا فى الكتب الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحاجة عزة، والدة الشهيد محمد شويقة، إن ابنها كان سيرتبط رسميا، ولكنه شاء الله أن يقام له فرح يليق به، وهو فرح استشهاده الذي شارك فيه كل المصريين، ووجهت رسالة لنجلها: "أنا احتسبتك عند الله شهيد، ووحشتني أوي يا ابني، بتمنى أن بطولة الشهداء مثل نجلها أن تدرس في الكتب الدراسية حتى تظل ذكرى الشهداء دائمة وخالدة يعرفها كل الأجيال ويتربوا عليها".

وأضاف أيمن شويقة، والد الشهيد محمد أيمن شويقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc، إنه عندما سمع عن مسلسل الاختيار، تأكد أنه سيتم ذكر بطولة نجله، وأن ابنه كان مع الشهيد أحمد منسي، مشيرا إلى أن مشهد استشهاد المجند في المسلسل ذكره بنجله وأنه تمالك نفسه على الرغم من أن والدته وجدته انهارا من البكاء، فور مشاهدتهما المشهد، مضيفا أنه ربى ابنه على الوطنية وأن حب مصر هو رقم واحد في هذا المنزل.



وتابع والد الشهيد محمد أيمن شويقة، أن ما تربى عليه ابنه، دفعه إلى احتضان الإرهابي دون أن يعود لأحد أو يستشير أحدا، وإن دل ذلك على شىء فهو يدل على أن ابنه تربى تربية جيدة، لأنه أراد أن يحمي كل زملائه من استهداف الإرهابي.