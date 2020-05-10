أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. وزير التعليم: أيقونة المشروع البحثى تظهر للطلاب المسجلين على المنصة فقط وزيرة الصحة: زيادة أعداد الإصابات مسئولية المواطن وليس الدولة.. فيديو وزير الأوقاف: كل تغريدة على مواقع التواصل حجة لك أو عليك يوم القيامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى يعلن عن جائزة "لوريال - يونسكو" للسيدات "وطنكم يرحب بكم".. فيديو للتعليم العالى يرصد وصول العائدين من الخارج للمدن الجامعية فيديو.. وزير الكهرباء يوضح الفرق بين أنواع العدادات لدى المشتركين مرصد الكهرباء: 24 ألفا 750 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم الرى تتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية Advertisements نقابة التمريض تعلن خامس حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا موجة حارة تضرب البلاد بدء من الاثنين والعظمى تصل 37 درجة و 41 درجة جنوبا الصحة تكشف آليات تحويل مصابى كورونا من مستشفيات العزل للمدن الجامعية التعليم: 585 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا الصحة: تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافى 57 مصابًا الصحة: 2476 حالة تحولت نتائج عيناتهم إلى سلبية من فيروس كورونا وزير التعليم العالى يطمئن على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج الصحة: ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لــ2002 حالة الرى: إزالة 140 ألفا و 286 إزالة لتعديات على الترع منذ يناير 2015

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