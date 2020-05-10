شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: استمرار تفعيل التحول الرقمى لخدمة المواطنين وحفاظًا على سلامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار حمادة الصاوى النائب العام، على ضرورة استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونياً - عن بُعد -؛ للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين حفاظاً على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية إزاء التصدى لفيروس كورونا، وتوفيراً للوقت والجهد.

وقالت النيابة العامة في بيان صادر لها منذ قليل، إن خدمة التظلم الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية؛ والتي تتيح التظلم من تلك القيم عن بعد دون الحاجة للتوجه إلى مقارِّ نيابات المرور الكلية؛ ومن ثم إخطار المتظلم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص، ثالثاً: خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات المرورية المستحقة وطلبات الدفع؛ والتي تتيح الاستعلام عما تم فيها في أى وقت على مدار اليوم، رابعاً: خدمة الدفع النقدي عند الاستلام؛ والتى تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بُعد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصرى على محال الإقامة، ودفع القيم المستحقة عنها نقداً عند الاستلام، خامساً: خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية؛ والتي تتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودفع القيم المستحقة عنها عن بعد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصرى إلى محال الإقامة، هذا ونعيد نشر رابط تحميل دليل المستخدم للتك الخدمات الذى أصدره مركز معلومات النيابة العامة وإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون – بمكتب النائب العام.

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-. https://drive.google.com/file/d/1O4CvcPtrO1Iiv4c-7a84lHjIE7E-ZJ-R/view

وأضافت النيابة العامة، أنها تُذَكِّر بأفضلية استخدام خدمات المرور الإلكترونية بنيابات المرور على مستوى محافظات الجمهورية عن التردد على مقار تلك النيابات للحصول عليها، تلك الخدمات التي توفرها النيابة العامة عبر موقعها الرسمي بالشبكة المعلوماتيةwww.ppo.gov.eg والتي اعتمد إطلاقها النائب العام مُنذ الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي، إذ تهيب النيابة العامة بالمواطنين استخدام تلك الخدمات لتجنب تعريض أنفسهم وغيرهم لمخاطر الاختلاط التي تسعى الدولة ومؤسساتها للحد منها خلال الفترة الراهنة.

وأضافت النيابة العامة فى بيانها، أن تلك الخدمات قد جاءت على النحو التالي:أولاً: خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات؛ والتي تتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.