تعرف على استعدادات تعليم الجيزة لامتحانات الثانوية العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مديريات التربية والتعليم بالجمهورية لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو. ويرصد ”الخليج 365” استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لامتحانات الثانوية العامة . 1. تجهيز 194 لجنة اساسية و137 لجنة احتياطية. 2. الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة . 3. تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالب فقط . 4. زيادة عدد المراقبين وتعديل الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة . 5. تشكيل لجان ثلاثية برئاسة مدير المديرة لمتابعة تنظيم اللجان. Advertisements 6. تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين وتعقيمها وغلقها . 7. تعقيم وتطهير كل المدارس بالمحافظة . 8. توفير طبيب بالاستراحات لمتابعة الحالات الصحية للمراقبين. 9. توفير أطباء باللجان لمتابعة الطلبة. 10. توفير كمامات ومواد مطهره بالاستراحات واللجان بالمدارس. 11. توفير بوابات تعقيم الكترونية على مدارس بالعمرانية. 12. تنظيم الدخول ومنع التزاحم أثناء الدخول للجان. 13. استخدام أجهزة الكشف عن المعادن لمنع الغش.

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