حالة الطقس اليوم الأحد 10/5/2020 فى مصر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، شبورة صباحًا وطقسا غائما جزئيا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا غائما والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا مشمسا مائلا للحرارة وشبورة صباحًا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا مائلا للحرارة مشمسا والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقسا باردا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس باردا، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للبرودة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.