شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لشئون الصحة: جارى فحص مليون مواطن خالطوا مصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لدينا عدد كافٍ من أجهزة التنفس الصناعي، خاصة أن هناك حالات مرضية أخرى غير المصابة بفيروس كورونا تحتاج إلى هذه الأجهزة، مؤكدا أن مهمة العزل خاصة للحالات التي لا تعاني من أعراض، هو عدم نقل الفيروس إلى غيرهم من اللذين قد يظهر عليهم أعراض وتتدهور صحتهم باستمرار خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc، أن هناك نظاما وبروتوكولا للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وهناك أبحاثا أخرى تجرى للمرضى للوصول إلى تشخيص الحالة ويتم عمل إشاعات للمرضى لمعرفة إذا كان لديه التهاب رئوى من عدمه، ويتم ذلك على أسس علمية دقيقة، ويتم تتبع الحالة والوصول لجميع المخالطين بها.



أوضح، أنه يتم فحص حوالى مليون حالة خالطوا المصابين بفيروس كورونا، وأكثر الإصابات في مصر هى القاهرة الإسكندرية، والتكدس والعدد الكبير للمواطنين هو السبب في ارتفاع الإصابات بهذه المحافظات، مطالبا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب زيادة أعداد المصابين خلال الفترة القادمة.