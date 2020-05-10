شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 رحلات استثنائية لمطار القاهرة على متنها 490 مصريًا عالقًا بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، 3 رحلات استثنائية سيرتها الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة لعودة المصريين العالقين بالكويت، وعليهم 490 ‪ مصريًا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وصرحت مصادر بمطار القاهرة، بأن رحلات الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة الثلاث وصلت المطار قادمة من الكويت وعلي متنهم 490 مصريًا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، حيث وصل على الرحلة الأولي 190 مصريًا والثانية 160 مصريًا والثالثة 140 مصريًا، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يومًا، تنفيذًا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

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كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .